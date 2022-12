Commissievoorzitter Wouter De Vriendt dient aanbevelingen over koloniaal verleden in als resolutie in parlement

Wouter De Vriendt (Groen), voorzitter van de Bijzondere Congocommissie, dient de aanbevelingen van de commissie als resolutie in in het parlement, maar wel zonder excuses. Dat laat hij woensdag weten.

Na 2,5 jaar werk heeft de Bijzondere Commissie “koloniaal verleden” vorige week niet kunnen stemmen over haar aanbevelingen. Excuses voor het koloniale verleden van België bleken het struikelblok. De liberale partijen MR en Open VLD vonden dat te verregaand. Beide partijen wilden het houden bij een spijtbetuiging zoals koning Filip in juni bij zijn bezoek aan Congo had uitgesproken. Dat kon voor de PS dan weer niet door de beugel.

De Vriendt hoopt “dat de kerstperiode voor wat bezinning heeft kunnen zorgen. En dat het besef er is dat we dit werk niet verloren kunnen gaan”. De Congo-commissie heeft 144 mensen en organisaties in het parlement gehoord, 150 mensen gesproken in Congo, Rwanda, Burundi en twee expertenrapporten gepubliceerd.

Volgens de Groen-politicus kan het gros van het werk nog afgerond worden door de aanbevelingen zonder de excuses te stemmen. Hij heeft daarom de excuses losgekoppeld van de tekst en alle andere beleidsaanbevelingen quasi ongewijzigd ingediend als een parlementaire resolutie. De vraag naar excuses werd apart ingediend in een tweede resolutie.

Hij noemt het “een pragmatische oplossing” om de aanbevelingen niet te hypothekeren. Het gaat in totaal om 127 beleidsaanbevelingen, waaronder het oprichten van een nieuw kenniscentrum ‘koloniaal verleden’, een eerbetoon aan de metissen in de publieke ruimte en het oprichten van een nieuw monument voor Lumumba.

“Als we de handen in elkaar slaan, kunnen we de aanbevelingen alsnog snel stemmen. We doen dit werk niet voor ons, maar voor de slachtoffers van het kolonialisme, voor de Congolese, Rwandese en Burundese gemeenschap in ons land, voor de metissenkinderen, voor de familie van Lumumba, en voor de drie betrokken landen”, besluit De Vriendt.