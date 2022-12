Daley Blind reageert ‘met tranen in de ogen’ op Ajax-vertrek: “Dit is niet hoe ik mijn afscheid had voorgesteld”

Daley Blind is geen speler van Ajax meer. Het contract van de 32-jarige verdediger is ontbonden. Eerder was al duidelijk geworden dat de Oranje-international mocht vertrekken uit Amsterdam. Blind had nog een contract tot medio 2023. Hij heeft inmiddels op sociale media gereageerd op zijn vertrek.

“Met pijn in mijn hart en tranen in mijn ogen moet ik afscheid nemen van de club”, zo richt Blind zich tot de Ajax-fans. “Spelen voor Ajax is het allermooiste dat er is.” Ook hintte Blind nog naar de kritiek die hij voor de winterstop veel kreeg.

“Amsterdammers zijn vaak direct en veeleisend. Dat mag ook, daar houd ik van en daarom kan ik ook altijd eerlijk zijn tegen jullie. Samen hebben wij een bijzondere relatie en dat was niet altijd makkelijk voor mij. Soms had ik het gevoel tegen een aantal van jullie te spelen en soms had ik het gevoel dat ik net iets sneller bekritiseerd werd dan menig ander speler.”

Anders voorgesteld

Maar dat is niet de reden van zijn vertrek, zo zegt hij: “Daarom vertrek ik absoluut niet. Ik ben jullie ook dankbaar. De keren dat jullie mijn naam scandeerden kreeg ik kippenvel keer op keer. Ik ben trots dat ik hier deel van uit heb mogen maken. Het was een ongelofelijke tijd.”

Blind blijft wat vaag over zijn daadwerkelijke reden: “Dit is niet hoe ik me mijn einde bij Ajax had voorgesteld, maar door ’omstandigheden’ is het zo gelopen. Ik hoop dat er nog een juist moment komt om afscheid van jullie te nemen. Zorg dat Ajax Ajax blijft.”

De linkspoot speelde 333 wedstrijden voor Ajax, waarin hij 13 doelpunten maakte. De 99-voudig international van oranje heeft over belangstelling niet te klagen. Hij kan in meerdere landen aan de slag. Ook FC Antwerp, de club van Mark van Bommel en Marc Overmars heeft al geruime tijd terug een visje uitgegooid. Maar Blind gaat alle mogelijkheden op een rij zetten en zal dan pas een beslissing nemen. Het is nog geen uitgemaakte zaak dat hij naar België verhuist.

Van der Sar over Blind

“We zijn de afgelopen dagen met Daley tot overeenstemming gekomen om het nog lopende contract te beëindigen”, zegt algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax. “Ik hoop dat hij bij een andere club nog een mooi vervolg gaat geven aan de laatste fase van zijn succesvolle voetballoopbaan.”

© EPA-EFE

Maandag werd al bekend dat Danny Blind, de vader van Daley, niet terugkeert in de raad van commissarissen bij Ajax. Blind senior had die functie vorig jaar neergelegd toen hij als assistent van bondscoach Louis van Gaal aan de slag ging bij Oranje. Het was de bedoeling dat Blind na het WK zou terugkeren in de rvc, maar hij ziet daar van af.

Uit de basis

Blind junior raakte dit seizoen bij Ajax onder trainer Alfred Schreuder zijn basisplaats kwijt. Bondscoach Louis van Gaal hield wel vertrouwen in de multifunctionele linksback. Blind had in alle wedstrijden op het WK in Qatar een basisplaats en scoorde tijdens het duel met de Verenigde Staten in de achtste finales (3-1). Oranje moest het in de kwartfinales via strafschoppen afleggen tegen de latere wereldkampioen Argentinië.