Kim Jong-un kondigt nieuwe militaire doelstellingen van Noord-Korea aan

De Noord-Koreaanse leider bepaalde “nieuwe sleuteldoelstellingen voor de versterking van de zelfverdedigingscapaciteit”, aldus het staatspersagentschap KCNA, zonder verdere details te geven.

Kim Jong-un zit momenteel een grote jaarlijkse vergadering van de Arbeiderspartij voor in de hoofdstad Pyongyang. In een rapport heeft de leider volgens KCNA “de nieuwe moeilijke situatie op het Koreaanse schiereiland” geanalyseerd en geëvalueerd. Hij legde de nadruk op de “strijd tegen de vijand” en dat de partij zich daarbij moet aansluiten.

Noord-Korea heeft dit jaar een recordaantal wapentests uitgevoerd, waaronder de meest geavanceerde intercontinentale ballistische raketten. VN-resoluties verbieden Noord-Korea nochtans om ballistische raketten te testen. Die kunnen worden uitgerust met een kernkop.

De laatste jaren maakte de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gebruik van de vergadering om de grote lijnen van zijn beleid voor te stellen, op het vlak van buitenlandse zaken, veiligheid en economie, in plaats van een nieuwjaarstoespraak. Op het programma van de vergadering staat ook een analyse van het beleid dat in 2022 is ten uitvoer gebracht, en de begroting van volgend jaar.