Gigantisch stuk van windmolen valt op snelweg in Nederland

Een enorm onderdeel van een windmolen is woensdagnacht van zijn transport gevallen, en op een knooppunt van twee snelwegen in Nederland terechtgekomen. Dat meldt de Rijkswaterstaat.

Het ongeval gebeurde woensdagochtend rond 2.30 uur. Het transport reed toen op de A1-snelweg vanuit Hengelo richting Apeldoorn, in de verbindingslus naar de A50 in de richting van Arnhem. “In de bocht ging het mis, en het gevaarte kwam dan ook op de verbindingsweg van de A50 Apeldoorn richting Arnhem terecht”, aldus Rijkswaterstaat in een nieuwsbericht.

Het onderdeel blokkeert woensdagochtend een knooppunt van de A1 en de A50 bij Apeldoorn. Het onderdeel van de windturbine wordt nu weggehaald. Volgens de Rijkswaterstaat kan dat duren tot ongeveer 12 uur. Na het bergen van het stuk windmolen moeten er ook nog herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. “Maar gezien het lage verkeersaanbod verwachten we niet al te veel verkeershinder”, aldus Rijkswaterstaat.

Bij het incident is niemand gewond geraakt, en waren ook geen andere voertuigen betrokken.