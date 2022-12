De bescheiden hotelkamer van Lionel Messi is nu al een museum: waarom Argentinië niet voor een luxeverblijf koos in Qatar

De hotelkamer waar Lionel Messi tijdens het WK voetbal in Qatar sliep, zal omgevormd worden tot een klein museum. Dat heeft de bekende Marokkaanse sportverslaggever Achraf Ben Ayad laten weten. Argentinië koos bewust niet voor een van de vele luxeverblijven in Qatar, maar bescheiden universiteitsvertrekken.

Een van de reden om voor een universiteitscampus met 90 kamers te kiezen en niet een van de vele vijfsterrenverblijven was de aanwezigheid van een binnentuin waar de Argentijnse spelers konden ontspannen en vooral… genieten van een typische Argentijnse asado of barbecue. Dat liet een Argentijnse official weten aan The Daily Mail.

De tuin werd speciaal zo ingericht dat er barbecues konden plaatsvinden. Er werd Argentijns vlees ingevlogen en er was een gespecialiseerde asado-chef mee met de ploeg. Voor Argentijnen is een asado de ideale teambuilding en een uitstekende manier om te ontspannen en zich thuis te voelen.

Uiteraard is dat niet de enige troef van de universiteitscampus. Het heeft uitgebreide sportfaciliteiten als een olympisch zwembad en een stadion met 10.000 zitplaatsen.

En binnenkort komt daar dus een klein museum bij in de vorm van de kamer waar Lionel Messi sliep tijdens zijn jacht op de wereldtitel.