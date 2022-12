Sanja Hensen had een horrorbevalling nadat haar placenta was losgescheurd. “Door erover te praten, wil ik het taboe doorbreken.” — © Karel Hemerijckx

Borgloon

Sanja Hensen (23) uit Borgloon was 38 weken zwanger toen ze voor een routinecontrole in het ziekenhuis was. Maar net dat redde het leven van haar en baby Maxim. “Als we niet toevallig in het ziekenhuis waren geweest, hadden we het waarschijnlijk allebei niet gehaald.”