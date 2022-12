Paus emeritus Benedictus XVI is “erg ziek”

“Ik zou jullie willen vragen tot een speciaal gebed voor paus emeritus Benedictus: om zijn herinnering in stand te houden – want hij is erg ziek –, om de Heer te vragen hem te troosten, en te steunen”, aldus Franciscus.

Joseph Alois Ratzinger, geboren op 16 april 1927 in Duitsland, werd in 2005 paus Benedictus XVI. Hij trad in 2013 af omwille van zijn gezondheidstoestand. Sindsdien woonde hij relatief geïsoleerd in een klooster in het Vaticaan. Al maanden klinkt het dat Benedictus lichamelijk zwak zou zijn, en amper nog zou kunnen spreken.

Benedictus was de eerste paus in 700 jaar om af te treden. Ook de 86-jarige paus Franciscus liet die mogelijkheid al open.