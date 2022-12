Club Brugge ontslaat trainer Carl Hoefkens: “In de competitie en beker niet het gewenste spelniveau en resultaat”

Club Brugge-trainer Carl Hoefkens (44) kreeg vanmorgen in het Kasteel van Bever van voorzitter Bart Verhaeghe zijn ontslag te horen. Hoefkens’ positie was onhoudbaar geworden na het 1-1-gelijkspel in de alles-of-niets-match tegen OH Leuven. Zo komt er na amper zeven maanden een einde aan zijn passage als hoofdtrainer van Blauw-Zwart. Club is al bezig aan de zoektocht naar een opvolger.

LEES OOK. Bart Verhaeghe zoekt nu trainer voor Club Brugge én de Rode Duivels

“Ondanks een mooi parcours in de Champions League bleven de prestaties en het spelniveau in de competitie onder de verwachtingen”, klinkt het in een mededeling op de website van Club Brugge. “De WK-break bracht geen verbetering.”

En dus betaalde Carl Hoefkens het gelag. Club Brugge moet snel op zoek naar een vervanger, want maandag keren de spelers terug uit vakantie en op zondag januari staat de belangrijke topper tegen competitieleider Genk op het programma.

“Carl is een Clubman puur sang”, reageert CEO Vincent Mannaert op het ontslag van Hoefkens. “Zijn bijdrage en inzet voor Club NXT en als assistent werden enorm gewaardeerd. Ook zijn aandeel in de succesvolle Champions League campagne van dit seizoen kan niet worden onderschat. Onze keuzes afgelopen zomer leverden in de Belgische competitie en de beker van België niet het gewenste spelniveau en resultaat. We maken nu werk van de best mogelijke opvolging voor Club.”

Carl Hoefkens ging in de zomer van 2018 aan de slag als assistent van de beloften van Club Brugge. Tel daarbij zijn vier seizoenen als speler van Blauw-Zwart en je komt aan 8,5 jaar. Maar zijn passage als hoofdtrainer is van korte duur: na amper zeven maanden zit die er al op.

De overwintering in de Champions League blijft een knappe én historische verwezenlijking, maar die was niet opgewassen tegen de negatieve balans in België: nog voor Nieuwjaar uitgeschakeld in de beker en net over halfweg de reguliere competitie twaalf punten achterstand op leider Genk. Het spelniveau was ondermaats, doelman Simon Mignolet was té vaak uitblinker en de jongste tijd slikte Club ook te veel tegengoals.

Na de WK-pauze kalfde het geloof in Hoefkens in minder dan een week helemaal af. Vorige week woensdag was er de pijnlijke 1-4-nederlaag in de beker tegen Sint-Truiden. Een dag later werd Hoefkens een eerste keer op het matje geroepen door het bestuur, iets wat publiek werd door het afgelasten van de (recuperatie)training. Toen al was het duidelijk dat Hoefkens op tweede kerstdag tegen OH Leuven voor zijn vel vocht. Tevergeefs.

De late gelijkmaker van Nsinghi bezegelde het lot van Hoefkens als hoofdcoach van Club Brugge. — © Isosport

“Hoefkens buiten!”

Het was maandag een pijnlijk tafereel in Jan Breydel, een uur na het al even pijnlijke gelijkspel tegen OH Leuven. Carl Hoefkens keerde terug van de perszaal naar de kleedkamer en kwam zo in het vizier van een honderdtal boze fans, die de spelers aan het opwachten waren. Een deel van hen begon “Hoefkens buiten!” te scanderen. Redelijk respectloos, maar zover waren we dus gekomen. Het gefluit na de bekerblamage tegen STVV vorige week woensdag was al een indicatie en nu er ook in de competitie weer met punten werd gemorst, nam het protest almaar toe. Het was uiteindelijk Simon Mignolet die de gemoederen hielp bedaren.

Op de persconferentie legde Hoefkens zijn lot in handen van “hogerhand”. “Tja, dat is de harde wereld van het coach zijn, dat jouw lot in de handen ligt van anderen”, zei hij. “Dat is ook niet meer dan normaal. Als het bestuur zegt dat het onvoldoende is, ben ik de eerste om mij daarbij neer te leggen. Hoe lastig ik dat ook zou vinden, want Club Brugge is een fantastische club en ik heb hier ongelofelijke jaren beleefd.”

Hoefkens kon zich troosten met de gedachte dat zijn spelers zich volledig hadden gesmeten en zo toonden dat ze nog achter hem staan. Maar dat volstond niet om hem in het zadel te houden als hoofdtrainer. Vanop de tribunes zag het bestuur ook hoe het spelniveau nog steeds onder de maat was. De offensieve weelde was minder groot dan gewoonlijk – Lang en Yaremchuk waren out, Skov Olsen werd gepasseerd wegens te weinig drive –, maar dat mag geen excuus zijn. Talent is er nog altijd voldoende.

Spelers hele week vrij

Maandag werd nog geen beslissing genomen over de toekomst van de geplaagde trainer. Voorzitter Bart Verhaeghe was ook afwezig – hij ‘genoot’ van vakantie.

Maar nu was de timing “geschikter”. Club Brugge last immers een korte winterstop in. De volgende wedstrijd is pas volgende week zondag en ook al is die in Genk, de spelers kregen de rest van deze week vrij. Dat was al zo voorzien. Er gaan dus geen trainingsdagen verloren ondanks het afzetten van Hoefkens.