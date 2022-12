Bestuurder die “veel te snel reed” laat spoor van vernieling achter, inzittende in levensgevaar: “Die locatie is geliefd bij straatracers”

Op de Brusselsesteenweg in Wetteren heeft dinsdagavond een zwaar ongeval met een personenwagen voor een spoor van vernieling gezorgd. De bestuurder is inmiddels gearresteerd, één inzittende verkeert in levensgevaar. Volgens de politie is de buurt erg geliefd bij straatracers.

Het ongeval vond dinsdagavond plaats rond 21.30 uur. Een personenwagen reed er in de richting van Aalst toen die plots de controle over het stuur verloor. Het voertuig kwam daarbij naast de weg terecht tegen een geparkeerde oplegger. Vervolgens ramde de wagen twee woningen om uiteindelijk tientallen meters verder te eindigen tegen een geparkeerde bestelwagen. Zowel de personenwagen als de bestelwagen raakten total loss. Ook de woningen liepen zware schade op en werden onbewoonbaar verklaard.

In het voertuig zaten vier inzittenden. Ze werden met spoed naar het ziekenhuis overgebracht: één van hen zou in levensgevaar verkeren. De bestuurder werd gearresteerd, zijn rijbewijs is al voor 15 dagen ingetrokken.

Veel te snel

Een verkeersdeskundige van het parket van Oost-Vlaanderen kwam ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Volgens een ouder van een van de passagiers reed de bestuurder veel te snel. De bestuurder werd gevraagd om trager te rijden, maar die zou niet ingegaan zijn op het verzoek.

De politiezone Wetteren/Laarne/Wichelen laat weten dat het nabijgelegen Frunpark een verzamelplaats is voor zogenaamde boomcars. Eerder vonden er al verschillende acties plaats rond snelheid. De straat zou er gekend en geliefd zijn voor straatracers. “We controleren al extra op straatracers. In 90 procent van de straten waar wij een preventieve snelheidsmeter opstellen, wordt soms enorm hard gereden. We zetten als politiezone hard in op verkeersveiligheid met een goed uitgebouwde verkeersdienst”, klinkt het bij de politie.