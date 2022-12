“Russische soldaten kunnen sperma gratis laten invriezen”

Rusland mobiliseerde in het najaar 300.000 burgers, nadat het land een reeks tegenslagen te verduren kreeg in de oorlog in Oekraïne. Die mannen zouden daarop in groten getale hun sperma hebben laten willen invriezen, alvorens ze naar het front gestuurd zouden worden.

Igor Trunov, de directeur van de Russische Unie van Advocaten, diende toen namens enkele koppels waarvan de man opgeroepen was bij het Russische ministerie van Volksgezondheid een verzoek in om die procedure gratis te maken voor gemobiliseerde mannen. “Het ministerie heeft inmiddels de mogelijkheid van financiële steun uit het federale budget voor de gratis conservatie en opslag van spermatozoa voor burgers die opgeroepen werden voor de speciale militaire operatie bestudeerd”, aldus Trunov bij Tass. Het ministerie heeft nog niet officieel gereageerd op het nieuws.