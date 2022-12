FC Utrecht stelt Deen Silberbauer aan als hoofdtrainer

FC Utrecht heeft Michael Silberbauer aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 41-jarige Deen heeft voor 2,5 jaar getekend in Utrecht. De voormalige aanvoerder van de club treedt per direct in dienst bij de ploeg uit de Nederlandse Eredivisie.

“Het doet me buitengewoon veel deugd terug te keren bij de club waar ik een mooie historie heb”, aldus Silberbauer. “De afgelopen jaren heb ik consequent en stapsgewijs geïnvesteerd in mijn ontwikkeling en mijn visie op het voetbalspel. Ik heb bij diverse clubs ervaring opgedaan, in verschillende landen. Die ervaring neem ik mee naar FC Utrecht, waar we er alles aan gaan doen de ambities van de club te realiseren. Ik kijk enorm uit naar het nieuwe hoofdstuk in mijn FC Utrecht-boek en kan niet wachten om weer in Stadion Galgenwaard terug te keren.”

Voor Silberbauer wordt het zijn tweede dienstverband als hoofdtrainer. Hij was ook eindverantwoordelijk bij het Canadese Pacific FC. Als assistent was hij werkzaam bij de Zwitserse clubs Biel-Bienne, FC Luzern en FC Basel en in Denemarken bij FC Midtjylland. Silberbauer is de opvolger van Henk Fraser, die half december vertrok wegens grensoverschrijdend gedrag. Fraser stapte zelf op na een incident op het trainingsveld. Hij zou de Duitser Amin Younes bij de keel hebben gegrepen.

Bij Utrecht, de nummer zeven uit de Eredivisie, voetbalt Othmane Boussaid.

# Belga context ## Related article(s) [Eredivisie - Henk Fraser verlaat Utrecht n...]

View full context on [BelgaBox]

(belga)