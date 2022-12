De Watergroep verwacht “op korte termijn” geen problemen meer met drinkwater in Hageland

De Watergroep verwacht de komende dagen geen problemen meer op het drinkwaternet in het Hageland in Vlaams-Brabant, zo meldt woordvoerder Kathleen De Schepper woensdag. De watervoorraden zijn sinds dinsdag nog iets beter aangevuld geraakt.

De Watergroep werkt ondertussen verder om de buffers nog meer gevuld te krijgen. De lekdetectieteams waren op pad om de toevoerleidingen in de regio Aarschot te controleren. Daar zijn geen problemen gevonden. De focus verlegt zich nu naar de distributieleidingen: die zullen ook worden nagekekeken op eventuele lekken. De productiecapaciteit wordt eveneens verder opgeschroefd en De Watergroep bekijkt of herschakelingen van het net de voorraden nog meer kunnen vullen.

LEES OOK. Dagenlang kwam er amper tot zelfs geen water uit de kraan, maar waarom werd alleen het Hageland zo zwaar getroffen? (+)

Dinsdag kwamen nog een tachtigtal mensen in Scherpenheuvel langs om bidons water op te halen. In Scherpenheuvel kwam er bij een aantal mensen nog bruin, vuil of weinig water uit de kraan. In de andere getroffen gemeenten, Tielt-Winge, Lubbeek, Kortenaken en Bekkevoort lijken de problemen van de baan. De noodwaterbedeling is er sinds maandag kunnen stopgezet worden, en moest niet meer worden opgestart.

De problemen op het drinkwaternet hebben een goede anderhalve week geduurd. De stevige vorstperiode en de daaropvolgende dooi veroorzaakten lekken op het drinkwaternet, waardoor mensen, vooral in hoger gelegen gebieden, merkten dat er weinig of geen water uit de kraan kwam.