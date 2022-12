Transmigrant verongelukt terwijl hij op containerschip probeert te raken in haven van Zeebrugge, parket start onderzoek

Alles draait om een dramatisch ongeluk. De Scheepvaartpolitie van Zeebrugge werd woensdagochtend rond 8.30 uur verwittigd dat een man, naar alle waarschijnlijkheid een transmigrant, overleed. Dat gebeurde na een zware val bij P&O Ferries. Volgens de eerste bevindingen was het slachtoffer de haven van Zeebrugge binnengedrongen om aan boord van het schip te geraken toen containers op het vaartuig werden geladen. Daar moet hij zich vastgeklampt hebben aan een container, waarbij hij zwaar ten val kwam.

Het ziet ernaar uit dat de man vervolgens met de container of de wielen in aanraking is gekomen. De man was op slag overleden. Ondertussen liggen de operaties bij P&O ook stil, de rest van de haven van Zeebrugge blijft gevrijwaard.

Nog niet geïdentificeerd

Hoe de man in de haven is binnen geraakt, moet nog blijken. Ook over een leeftijd of een identiteit is nog niets bekend. Het parket benadrukt nogmaals de gevaren van dergelijke ondernemingen.

“De havenverrichtingen brengen zeer veel gevaren met zich mee”, aldus procureur Frank Demeester. “Om die reden wordt er ook vanuit parket en politie streng op toegezien dat mensen uit de haven blijven wanneer zij niet gemachtigd zijn om er aanwezig te zijn.”

Het Brugse parket is ondertussen ook een onderzoek gestart. Een wetsdokter werd ter plaatse gestuurd en ook het parket stapte af. “De man kon voorlopig nog niet worden geïdentificeerd. Via Vreemdelingenzaken zullen alle verrichtingen worden uitgevoerd om tot identificatie over te gaan”, klinkt het nog.