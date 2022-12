Eén dode en drie zwaargewonden bij crash van vliegtuig in Frankrijk

Een toeristisch vliegtuig is woensdag neergestort dichtbij het vliegveld van Barcelonnette-Saint-Pons, in het Franse departement Alpes-de-Haute-Provence. Daarbij zijn één dode en drie zwaargewonden gevallen.

“Het vliegtuig is neergestort in Saint-Pons tijdens de landingsfase”, aldus de procureur Rémy Avon. Die bevestigde dat vier mensen in het toestel zaten. Een van hen is omgekomen, de andere drie zijn zwaargewond. Na de crash vloog het toestel in brand. De oorzaak van de crash is nog niet gekend.