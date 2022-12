Politie zet extra patrouilles in om vandaal te vinden die autoruiten vernielt: “Maar voorlopig nog geen dader op het spoor”

De voorbije dagen werden van meerdere auto’s in het centrum van Sint-Niklaas ruiten ingeslagen. “We zetten extra patrouilles in maar voorlopig zijn we nog geen dader op het spoor”, vertelt Kim Maes van de lokale politie.

Een van de gedupeerden had haar wagen geparkeerd op het Heymanplein in Sint-Niklaas. “Ik parkeerde mijn wagen dinsdag rond 16 uur. Toen ik een paar uur later terugkeerde, bleek mijn zijruit ingeslagen. Ik heb nog wat rondgevraagd in de buurt maar niemand had iets gezien”, vertelt het slachtoffer, die anoniem wil blijven. “Er werd niets uit de auto gestolen, nochtans lag er een pakketje op de achterbank. Gelukkig heb ik een omniumverzekering die alles dekt, maar ik voel me wel bedreigd. Wie doet nu zoiets?”

De lokale politie is op de hoogte van het probleem. “Voorlopig hebben we twee soortgelijke meldingen binnengekregen. Bij een daarvan werd er daadwerkelijk iets uit de wagen gestolen maar die buit hebben we later gelukkig teruggevonden”, vertelt Kim Maes van de politiezone Sint-Niklaas. “We nemen alvast de situatie ernstig en stellen extra patrouilles in. Op 26 december werd het hondenteam en extra fietsploeg ingeschakeld.” De extra inspanningen hebben voorlopig nog niets opgeleverd. De politie heeft nog geen dader in het vizier.