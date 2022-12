Werkloze sociale huurders moeten zich vanaf 1 januari verplicht inschrijven bij VDAB

De komende dagen zullen alle sociale huurders een brief ontvangen om hen op de verplichte inschrijving bij de VDAB te wijzen. Die is gericht op huurders die niet werken, maar ook sociale huurders die wél werk hebben ontvangen de brief. Zo zijn ze op de hoogte van de verplichting mochten ze werkloos worden, zegt Diependaele. De nieuwe regel is hoe dan ook niet van toepassing op sociale huurders die arbeidsongeschikt zijn, of ouder zijn dan 64 jaar.

De verplichte inschrijving bij de VDAB geldt voor bestaande en nieuwe sociale huurders, en voor zowel de hoofdhuurder als de eventuele inwonende partner. Woonmaatschappijen zullen de inschrijving vanaf 1 april 2023 controleren via hun webapplicatie. Huurders krijgen dus drie maanden de tijd om zich in regel te stellen. Wie dat niet doet, riskeert administratieve boetes die kunnen oplopen tot 5.000 euro.

De Vlaamse regering verstrengt daarnaast ook de taalkennisvereiste. Voor nieuwe huurders wordt de verplichte kennis van het Nederlands opgetrokken van niveau A1 tot A2. Volgens Diependaele zorgt een goede kennis van het Nederlands voor een vlottere integratie in de maatschappij, meer kansen op werk en een betere betrokkenheid in de wijk.

Huurders krijgen twee jaar de tijd om het niveau A2 te halen vanaf de toewijzing van de sociale woning. Daarna volgt een controle door de woonmaatschappij.

De sneltest om de kennis van het Nederlands te testen verdwijnt dan weer. Voortaan is enkel een certificaat van een bevoegde instantie nog geldig. Bovendien komt de Vlaamse overheid niet langer financieel tussen in de kosten voor een cursus Nederlands.