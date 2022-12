7 doden en 29 gewonden nadat auto inrijdt op carnavalsfeest in Nigeria

Zeven personen zijn dinsdag om het leven gekomen in Calabar, in het zuidoosten van Nigeria, nadat een auto inreed op een menigte mensen tijdens een carnavalsviering. 29 anderen raakten gewond.

“Een Toyota Camry verloor de controle over het stuur, en reed in op de menigte toeschouwers”, aldus de lokale autoriteiten. Op het moment van het ongeval vond daar een motorparade plaats voor de moskee van Bogobiri. “Zeven personen zijn dood, 29 anderen worden verzorgd. De toestand van sommigen is kritiek”, klinkt het. Onder hen bevinden zich ook vijf kinderen.

De gouverneur van Cross River State, Ben Ayade, heeft dinsdag bij de veiligheidstroepen aangedrongen op de aanhouding van de chauffeur, die was gevlucht. Ayade beval ook “een onmiddellijk onderzoek om te begrijpen hoe de automobilist door de veiligheidscontroleposten kon komen, om toegang te krijgen tot de wegen die voor het publiek waren afgesloten”, aldus een verklaring.