VIDEO. Lionel Messi gaat uit de bol op verjaardagsfeest van nichtje

Lionel Messi wordt pas op 2 of 3 januari terug bij PSG verwacht en geniet intussen met volle teugen van de wereldtitel die hij behaalde met Argentinië. Een uitgelaten Messi danste en zong op het verjaardagsfeestje van zijn vijftienjarig nichtje in zijn geboorteplaats Rosario. De DJ draaide het liedje dat in Qatar de hymne werd van de Argentijnse nationale ploeg en fans: muchachos.