Media Markt sluit vestiging in Machelen en gaat op zoek naar nieuwe locatie

Media Markt is op zoek naar een nieuwe locatie in de regio rond Machelen. De huidige vestiging van de multimediaketen sluit er na de sluiting van de Makro-winkel in hetzelfde gebouw.

Tot 29 december van dit jaar blijft Media Markt nog in de huidige vestiging in Machelen, maar die dag gaan de deuren om 18 uur onherroepelijk dicht. Dat heeft alles te maken met de Makro-winkel waarmee Media Markt er het gebouw deelde. Die had eerder al aangekondigd te sluiten.

“Onze winkel deelt het pand met de Makro en is ook met name via deze winkel toegankelijk”, zegt Caroline Serry, regionaal directeur van Media Markt. “Na sluiting zal onze winkel slechts via een zij-ingang toegankelijk blijven. Omdat het niet mogelijk bleek om een eigen ingang te creëren naar onze vestiging, konden we niet anders dan te besluiten de winkel op korte termijn te sluiten en op zoek te gaan naar een nieuwe locatie in de regio Machelen.”

De multimediaketen is nu in allerijl op zoek naar een nieuwe locatie in de streek rond Machelen. “We zijn hard op zoek naar een goede nieuwe locatie in de regio. En een nieuwe passende vestigingslocatie is echter niet direct gevonden, want het moet voldoen aan de verwachtingen die we klanten willen bieden”, aldus Serry. “Deze sluiting is daarmee ook een kans om weer een gloednieuwe winkel in te richten die klanten nog meer beleving biedt bij het kiezen en de aankoop van hun elektronica.”