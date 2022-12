© IF

Wetteren/Ninove

Bij een ongeval in Wetteren zijn dinsdagavond vier inzittenden gewond geraakt. Eén van hen werd in kritieke toestand afgevoerd. Ook Shauni (18) liep zware verwondingen op. Haar vader Gert De Coninck reageert aangeslagen en zit met veel vragen. “Wat deed mijn dochter in die wagen? Ze kende de bestuurder helemaal niet.”