Op betere beelden van de European Sleeper is het nog even wachten — © European Sleeper

Eind mei krijgt ons land een tweede nachttrein. Na Wenen is het de beurt aan Berlijn. Het Belgisch-Nederlandse initiatief European Sleeper wil drie keer per week ritten organiseren. Experten staan in de rij om een retourtje te kopen, maar twijfelen. “Tenzij ze een ijzersterke businesscase hebben, zullen ze snel tegen een muur zullen botsen”, zegt transporteconoom Jochen Maes.