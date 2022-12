Zelenski over zwaar geteisterde Bachmoet: “Vorig jaar woonden hier nog 70.000 mensen, nu blijven slechts enkele burgers over”

“Slechts enkele burgers” leven nog steeds in Bachmoet, de stad in de Donbass-regio waar al maanden hevige gevechten plaatsvinden tussen Oekraïense en Russische troepen. Zo zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski woensdag.

“Afgelopen jaar woonden hier nog 70.000 mensen. Nu blijven er slechts enkele burgers over”, hekelde Zelenski in een bericht op Facebook. Het is niet duidelijk hoeveel burgers er exact nog wonen.

De Russische troepen en huurlingen van de beruchte Wagnergroep proberen sinds de zomer - tot nu toe zonder succes - om de stad te veroveren. Beide zijden hebben al grote verliezen geleden. Ook de schade aan de infrastructuur is groot.

“Er is geen plek (in de stad) die niet besmeurd is met bloed”, aldus Zelenski die de stad in het oosten van zijn land bezocht op 20 december.