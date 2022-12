“Dodenspoorlijn” maakt reputatie waar: Ierse toerist sterft terwijl hij selfie wil nemen

Een selfie op reis in Thailand is een Ierse toerist fataal geworden. De man opende de deur van een rijdende trein om een foto te nemen op een beroemde brug, maar verloor zijn evenwicht toen het voertuig een bocht maakte. Hij tuimelde rechtstreeks vanuit de trein de afgrond in.

De 45-jarige Patrick Ward was samen met een groep toeristen op weg van Bangkok naar Kanchanaburi via een bekende spoorlijn uit de Tweede Wereldoorlog, bijgenaamd de “Dodenspoorlijn”.

Toen de trein passeerde over een beruchte klif boven de Krasae-grot, zag Ward de ideale gelegenheid om een foto te nemen. Volgens lokale media opende hij daarvoor een deur in de rijdende trein. Maar Ward werd verrast toen de trein de hoek omsloeg. Hij verloor zijn evenwicht en stortte 10 meter naar beneden. De trein werd in allerijl gestopt en reddingswerkers probeerden hem nog te reanimeren, maar de Ierse toerist was niet meer te redden.

“Ik heb dit nog nooit meegemaakt”, zei reisleider Prairat Butdawong. “Ik had alle toeristen nochtans gewaarschuwd dat ze niet uit de wagon mochten leunen en enkel foto’s door het raam mochten maken.”