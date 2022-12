Timothy Derijck wil de handdoek nog niet gooien in degradatiestrijd met Essevee: “We zullen tot de laatste snik moeten knokken”

Good old Derijck kreeg op Stayen met Sormo en Borja Lopez twee nieuwe luitenants toegewezen: “Opnieuw een onuitgegeven defensie”, verzuchtte de 35-jarige centrale verdediger. “Van automatismen was er geen sprake, maar tot aan die 1-0 gaven we eigenlijk nauwelijks iets weg. Het stond defensief bij ons best wel goed. Zij beperkten zich natuurlijk wel tot afwachten en loerden nadrukkelijk op de tegenaanval.”

Essevee begon trouwens best aardig aan het duel. Na drie minuten moest Schmidt al vol aan de bak op een kopbal van Sissako, maar vervolgens stokte de offensieve motor bij Zulte Waregem. “Net als in Deinze”, erkende Derijck het gebrek aan creativiteit voorin. “We misten Jelle Vossen. Zo iemand is voor ons onmisbaar. Hij kan uit het niets iets creëren. Het is dan ook heus geen schande dat we verzwakt zijn als hij er niet bij is.”

Noodrem en gaan douchen

Nog voor de pauze leek de partij beslist. Sörmo verslikte zich in een tussenkomst. Met wat geluk caprioleerde de bal tot bij Bruno, die het ruime sop koos richting Bostyn. Sörmo trok aan de noodrem en mocht meteen gaan douchen. “Rood was een streng verdict”, sakkerde Derijck, die na de pauze niet langer op het advies van Mbaye Leye kon rekenen.

“Bizar. Plots zagen we Patrick Asselman langs de zijlijn het voortouw nemen”, klonk Derijck oprecht verbaasd. “Geen idee waarom onze coach rood kreeg. Alles verliep eigenlijk heel rustig in de spelerstunnel.” Maar daar dacht ref Lardot anders over. Na een wellicht stevige gedachtewisseling deelde die een rode kaart uit aan Leye, die het restant van de partij in de tribune moest volgen.

In de tweede helft probeerde Essevee nog wel een vuist te maken, maar dat leverde geen doelkansen meer op. “Met tien man werd het natuurlijk heel moeilijk en uiteindelijk slik je ook nog al te makkelijk dat tweede doelpunt. Dan konden de boeken toe. Uiteraard mis je wat vertrouwen, we staan waar we staan.”

Verder weggezakt

In de rangschikking zakken Derijck en co. opnieuw verder weg. “We mogen nu niet plots beginnen te wanhopen. Natuurlijk is het niet fijn als je weet dat Kortrijk en Eupen op deze speeldag wel wisten te winnen. Dit was dan ook een heel belangrijke partij. Wij moeten vooral naar onszelf kijken. Het moet echt beter. Of dat vooraf al in de hoofden van sommige jongens spookte? Ik denk dat bepaalde spelers daar best wel mee bezig waren.”

Rust en realisme, het zijn de ordewoorden van Derijck, die beseft dat er zijn team een lange degradatiestrijd wacht. “Dat weten we al even. Ik zeg al een poosje dat een vijftal ploegen wellicht tot de laatste speeldag zullen moeten strijden voor het behoud. Uiteraard is het geen makkelijke situatie voor ons. Maar we hebben geen andere keuze: we zullen tot de laatste snik moeten knokken.”

“In januari wacht ons een zwaar programma, maar misschien komt er toch nog wat versterking. Het wordt voor ons moeilijk, maar dat geldt ook voor de andere ploegen onderin. Iedereen weet wat dat het beter moet, maar we zijn duidelijk zoekende. Je moet erin blijven geloven, anders heeft het geen zin. Maar dat is duidelijk niet het geval met deze groep, het geloof in de goede afloop is nog intact.”