Rusland wil dit stadje te allen prijze behouden, maar Oekraïne rukt op: “Als ze Kreminna verliezen, stort hun volledige verdedigingslijn in”

Hoewel beide partijen naar eigen zeggen bereid zijn om te onderhandelen, woedt de oorlog in Oekraïne nog steeds hevig voort. In Kreminna, een strategisch belangrijke stad in de Donbas, lijken de Oekraïense troepen terreinwinst te boeken. Ze hopen de stad op korte termijn te heroveren van de Russen. Die doen er op hun beurt alles aan om stand te houden.

Gilles Liesenborghs Bron: The New York Times, The Guardian, Institute for the Study of War

Kreminna is een stadje in de Oost-Oekraïense provincie Loehansk, een regio waar doorheen de geschiedenis al veel bloed vergoten is. In 2014 was de stad al het decor van gevechten tussen Oekraïners en pro-Russische rebellen. En ook in de huidige oorlog was Kreminna één van de eerste strijdtonelen in de Donbas-regio na de Russische invasie. Op 18 april wisten de Russische troepen uiteindelijk de controle over de stad en de regio errond over te nemen.

LEES OOK. Zelenski heeft tien voorwaarden voor vrede: dit houdt zijn vredesplan in

Maar die situatie lijkt stilaan weer te veranderen. Oekraïne heeft zijn offensief de laatste dagen geconcentreerd op Kreminna. Met resultaat: verschillende buitenlandse media melden dat het Oekraïense leger er dichter en dichter bij een herovering komt. Volgens de gouverneur van Loehansk, Serhiy Haidai, is de druk de laatste dagen zo groot geworden dat de Russen zich hebben moeten terugtrekken tot in Rubizhne, een paar kilometer ten zuidoosten van Kreminna.

“De Russen weten dat als ze Kreminna verliezen, dat dan hun volledige verdedigingslijn in Loehansk zal instorten”, schreef Haidai dinsdag op Telegram. “De soldaten sterven er bij de honderden en Rusland moet enorme hoeveelheden reserves naar de regio brengen.” In hoeverre de berichten van de gouverneur kloppen, is nog niet uitgeklaard door een onafhankelijke bron. Maar afgaande op informatie van de Britse inlichtingendiensten en het Amerikaanse Institute for the Study of War maakt Moskou zich wel degelijk zorgen om de regio.

LEES OOK. Vijf internationale experts voorspellen hoe de oorlog in Oekraïne zal evolueren in 2023: “Tegen de lente is het pleit helemaal beslecht”

Toegangspoort

Volgens Londen heeft Rusland er een prioriteit van gemaakt om de verdedigingslinie bij Kreminna vast te houden. De Russen zouden daarom versterking hebben gestuurd om aan de Oekraïense druk in de regio te weerstaan. De Britse inlichtingendiensten bevestigen dat de stad belangrijk is voor het Russisch Donbas-front.

Kreminna is nochtans geen al te grote stad, maar het wordt algemeen aanzien als een soort toegangspoort tot twee veel grotere steden: Severodonetsk en Lysychansk. Als de Oekraïners erin slagen om Kreminna te heroveren, krijgen ze ook de controle over enkele hoofdwegen richting die twee industriële grootsteden. Op die manier snijdt Kiev de Russische bevoorradingsroute naar de bezette gebieden af en ligt voor Oekraïense troepen de weg om verder op te rukken letterlijk open.

LEES OOK. Om te eten, gsm op te laden of zelfs examens af te leggen: wie zonder stroom zit in Kiev, kan terecht bij ‘tenten van onverzettelijkheid’