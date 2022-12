Wie zag Juliette (17), die midden november spoorloos verdween?

Goormans werd op 14 november rond 14.30 uur voor het laatst gezien aan de Carrefour Market-supermarkt in de Gustave Guidet-straat in Vedrin, in de provincie Namen. Daarna ontbreekt elk spoor van haar. Ze is 1,68 meter groot en mager gebouwd, aldus de politie. “Ze heeft bruine ogen, halflang bruin haar en een moedervlek boven haar lip.”

Op het ogenblik van haar verdwijning droeg Goormans een lichtblauwe jas en zwarte sportschoenen met een witte zool. Ze had ook een fuchsiaroze rugzak van het merk Kipling bij zich. “Aan Juliette wordt gevraagd om contact op te nemen met haar naasten om hen gerust te stellen”, aldus nog de politie.

Wie meer informatie heeft over de zaak, wordt verzocht om het aan de politie te laten weten via de website of via het gratis nummer 0800-30.300.