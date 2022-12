VS en EU roepen op tot “onvoorwaardelijke de-escalatie” in Kosovo

De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben woensdag opgeroepen tot een “onvoorwaardelijke de-escalatie” in het noorden van Kosovo. De spanningen aan de grens met buurland Servië zijn er de afgelopen dagen hoog opgelopen.

“We roepen iedereen op tot zo veel mogelijk terughoudendheid te betrachten en onmiddellijk stappen te ondernemen voor een onvoorwaardelijke de-escalatie van de situatie”, zo zeiden een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en een woordvoerder van de Europese Unie in een gezamenlijk persbericht.

Verder riepen ze beide partijen ook op om “zich te onthouden van elke provocatie, dreiging en intimidatie”. “We werken samen met president Vucic (Servië) en premier Kurti (Kosovo) om een politieke oplossing te vinden die de gemoederen doet bedaren en vooruitgang te boeken in het belang van stabiliteit, veiligheid en het welzijn van alle burgers”, klinkt het verder nog.

Staat van paraatheid

De verklaring kwam er nadat generaal Milan Mojsilovic, het hoofd van het Servische leger, door president Vucic zondag naar de grens met Kosovo werd gestuurd. De Servische minister van Defensie Milos Vucevic kondigde maandagavond aan dat het leger in staat van paraatheid werd geplaatst vanwege de spanningen in buurland Kosovo.

Servië erkent de onafhankelijkheid niet van zijn voormalige zuidelijke provincie. Kosovo, met zijn Albanese meerderheid, riep de onafhankelijkheid uit in 2008. Servië moedigt de ongeveer 120.000 Serviërs in Kosovo aan om de lokale autoriteiten te tarten, nu Pristina zijn soevereiniteit over het volledige grondgebied wil uitoefenen.