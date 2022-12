2022 warmste jaar ooit in Groot-Brittannië

2022 wordt het warmste jaar in Groot-Brittannië sinds het begin van de metingen in 1884. Dat heeft het nationale klimaatinstituut Met Office woensdag bekendgemaakt. De gemiddelde temperatuur in 2022 zal het record uit 2014 - 9,8 graden Celsius - overtreffen, klinkt het.

Voor de exacte gemiddelde jaartemperatuur in Groot-Brittannië is het nog wachten tot het begin van het nieuwe jaar, maar volgens de directeur van het Met Office National Climate Centre, Mark McCarthy, sneuvelt het record uit 2014 met zekerheid.

Het Verenigd Koninkrijk kreeg afgelopen zomer te maken met een uit de kluiten gewassen hittegolf, maar eigenlijk was het het hele jaar door warmer dan gemiddeld, met uitzondering van december, zegt hij.

Warmer dan 40 graden

Afgelopen zomer klom het kwik in het Verenigd Koninkrijk voor het eerst boven de 40 graden. Het record werd op 19 juli bereikt in Coningsby, waar het 40,3 graden warm werd. Het Met Office vaardigde toen voor het eerst in zijn geschiedenis een waarschuwing uit voor extreme hitte.

Naast de erg warme maand juli sneuvelden het afgelopen jaar nog meer hitterecords aan de overkant van het Kanaal. Zo werd de hoogste maximumtemperatuur op nieuwjaarsdag ooit gemeten. In Londen werd het toen 16,3 graden. Voor verschillende regio’s werd het ook de droogste zomer in tien jaar tijd. De eerste twee weken van december waren dan weer de koudste sinds 2010, met temperaturen tot -17,3 in de Schotse Highlands.

Het agentschap houdt al temperatuurgegevens bij sinds 1884 en ziet steeds vaker warmterecords sneuvelen. Volgens McCarthy ligt het patroon “in lijn met de impact die we verwachten als gevolg van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering”. Het warmterecord zal niet elk jaar opnieuw verbroken worden, maar de kans op bovengemiddelde temperaturen is wel een stuk groter geworden, klinkt het.