CEO van voetbalbond Peter Bossaert over de rol van Club-voorzitter Verhaeghe in TaskForce: “Geen tegengestelde belangen”

Bart Verhaeghe moet voor Club een nieuwe coach vinden en is betrokken bij de zoektocht naar een opvolger voor Roberto Martinez. Kan dat een probleem zijn? CEO van de voetbalbond Peter Bossaert vindt alvast van niet.

De sollicitatieprocedure van de voetbalbond eindigt pas op 10 januari. Voor die datum zal Bart Verhaeghe, op vraag van Peter Bossaert en met de steun van de Pro League, weinig tot geen input geven over wie de nieuwe bondscoach moet worden. Hij heeft op dit moment ook geen zicht op welke trainers er allemaal gesolliciteerd hebben bij de bond, dus het is niet zo dat hij die lijst zou kunnen aanwenden om een nieuwe T1 voor zijn Club Brugge te vinden. Die wil hij trouwens vóór 10 januari zeker aangesteld hebben. Met andere woorden: de twee dossiers zullen niet in mekaars vaarwater komen.

“Ik zie geen probleem”, vindt ook Bossaert, de CEO van de KBVB. “Clubcoach en bondscoach zijn andere rollen en de profielen zijn anders. De belangen zijn niet tegengesteld. Ik zie er geen graten in.”

Andere vereisten

Binnen de bond valt te horen dat het weinig waarschijnlijk is dat Club Brugge en de bond op dezelfde coaches zouden vallen. De vereisten zijn anders, de jobinvulling en de budgetten ook, klinkt het. Daarnaast is er in Tubeke zeer veel appreciatie voor Verhaeghe: hij wordt er omschreven als een professionele vakman.

Bart Verhaeghe heeft als lid van de TaskForce een adviserende rol voor de voetbalbond bij de speurtocht naar een opvolger voor Roberto Martinez – een job waarvoor hij niet betaald wordt. Bij de KBVB zal hij niet de eindbeslissing nemen, bij Club Brugge wel.