Turkse en Syrische defensieministers komen samen in Moskou, voor het eerst sinds 2011

De Turkse en Syrische minister van Defensie zijn woensdag samengekomen in Moskou en hebben er hun Russische ambtsgenoot ontmoet. Het gaat om de eerste officiële ontmoeting tussen Damascus en Ankara sinds het begin van de Syrische burgeroorlog in 2011.

“Trilaterale gesprekken vonden plaats in Moskou tussen de Defensieministers van Rusland, Syrië en Turkije”, klinkt het. Het ging onder meer over “manieren om de Syrische crisis en het vluchtelingenvraagstuk op te lossen”, aldus het Russische ministerie van Defensie in een verklaring.

De deelnemers benadrukten het constructieve karakter van de dialoog en wilden de besprekingen voortzetten om de situatie in Syrië en de gehele regio te stabiliseren. De Turkse minister Hulusi Akar sprak over “een positieve atmosfeer”.

Van 2011 geleden

Het is de eerste keer sinds 2011 dat de ministers samenkomen. De relaties tussen Ankara en Damascus raakten erg in het slop. Eerder kwamen de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen wel al kort informeel bij elkaar in de marge van een regionale top in 2021.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de afgelopen maanden meerdere keren gedreigd met een militair offensief gericht tegen Koerdische groepen in het noorden van Syrië.

Maar de afgelopen tijd lijkt de positie van Ankara ten opzichte van Damascus te veranderen. Zo sprak Erdogan, die eerder de Syrische president Bashar al-Assad “moordenaar” heeft genoemd, over een “mogelijke” ontmoeting met zijn ambtsgenoot.