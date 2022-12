Gezondheidsminister Vandenbroucke: “Er komt geen verplichte test voor Chinese toeristen”

Verschillende landen gaan beperkingen opleggen voor Chinese toeristen, nu zij binnenkort weer onbeperkt naar het buitenland mogen reizen terwijl corona door hun land raast. Ons land is niet van plan extra maatregelen te nemen. “De situatie daar is voorlopig geen bedreiging voor ons”, laat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) weten.

Vanaf 8 januari zijn er geen beperkingen meer voor Chinezen om naar het buitenland te reizen, het land schrapt vanaf dan ook de quarantaineregels voor reizigers die naar daar reizen. Dat China weer volledig “open” gaat, baart verschillende landen zorgen. Onder meer Italië en de Verenigde Staten plannen restricties en verplichte tests. Want ondanks de reisversoepelingen, loopt de coronacrisis in China volledig uit de hand. Experts verwachten honderdduizenden besmettingen per dag de komende periode.

Ook de Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) pleit daarom voor verplichte tests voor inkomende Chinese toeristen. “Ik zie niet in waarom dat onredelijk zou zijn”, zegt hij. “Als ik naar Japan wil reizen, moet ik ook een bewijs voorleggen dat ik drie keer gevaccineerd ben.”

Maar voorlopig zijn er in ons land geen restricties gepland, laat het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) weten. “Reisbeperkingen zijn niet aan de orde”, zegt hij via zijn woordvoerder. “Aangezien we een goed beschermingsniveau hebben door vaccinatie, al dan niet in combinatie met een doorgemaakte infectie en er op dit moment geen aanwijzingen zijn voor een nieuwe variant, zien we de situatie in China momenteel als niet bedreigend voor ons land.”

Vandenbroucke zegt wel dat ons land de situatie op de voet volgt. “We oriënteren ons vooral op het advies dat European Centre for Disease prevention and control (ECDC) geeft aan de Europese lidstaten. Uit contacten die we vandaag hebben gehad blijkt dat zij hun beoordeling niet wijzigen. (ECDC pleitte tot nu toe tegen inreisbeperkingen vanuit China). Donderdag is er op Europees niveau een Health Security Committee voorzien. We wachten dat af. Ik heb ook een update gevraagd van het laatste advies van de Risk Assessment Group, dat het risico voor de bevolking analyseert.”