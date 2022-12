Het gebeurt niet vaak dat een multinational een Kempens bedrijf overneemt. Dat het de voorbije weken tot twee keer toe gebeurde, is dan ook opmerkelijk: Facebook-moeder Meta kocht Luxexcel uit Turnhout en de Duitse cosmeticagigant Beiersdorf, bekend van Nivea, nam S-Biomedic uit Beerse over. En dat in de Stille Kempen.