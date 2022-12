Was het ontslag van Carl Hoefkens terecht? Of moet het bestuur in eigen boezem kijken? En welke grote naam moet Club Brugge erbovenop helpen? Of zijn wintertransfers nodig? Onze huisanalist Franky Van der Elst biedt antwoorden. “Als ik dat lijstje met vrije trainers bekijk… Ralph Hasenhüttl zie ik wel zitten.”