Nieuwe doorbraak in onderzoek naar alzheimer: bloedtest kan ziekte opsporen

Een internationaal team van wetenschappers heeft een bloedtest ontwikkeld die de ziekte van Alzheimer kan opsporen. Nu kan de ziekte alleen vastgesteld worden door dure beeldvorming van de hersenen en pijnlijke puncties in de onderrug. “Dit is een mooie stap vooruit”, zegt de wereldvermaarde alzheimeronderzoeker Bart De Strooper (VIB en KU Leuven).

Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie, maar een diagnose stellen blijft een uitdaging, vooral in de vroege stadia. Het is nog maar zo’n tien jaar mogelijk via hersenscans opgehoopte eiwitten in de hersenen te zien die wijzen op de ziekte. Ook via een lumbale punctie, een ruggenprik, kan de ziekte ontdekt worden. Beide methodes zijn omslachtig en duur.

Wetenschappers zoeken daarom al langer naar een alternatief in de vorm van bloedtesten. Vorig jaar werd voor het eerst zo’n test ontwikkeld die de aanwezigheid van twee essentiële eiwitten, tau en amyloïde, kan vaststellen. Deze nieuwe test maakt het mogelijk de hoeveelheid en de vorm van het tau-eiwit te meten. De test kan ook de mate van hersenschade vaststellen, en laat toe een onderscheid te maken tussen patiënten die lijden aan alzheimer en zij die aan een andere vorm van dementie lijden. De test moet nu op grotere schaal getest worden.

“De puzzel begint meer en meer gelegd te worden, het onderzoek zit in een stroomversnelling”, zegt De Strooper. “Enkele maanden geleden kwam er ook het nieuws over het medicijn lecanemab, dat de ziekte afremt. Deze bloedtesten zouden ervoor kunnen zorgen dat een diagnose sneller gesteld kan worden. Dat is erg belangrijk om ook een behandeling snel te kunnen opstarten.”

Binnen afzienbare tijd zouden de tests ook effectief gebruikt kunnen worden, zegt De Strooper. “Er zijn op dit moment nog studies naar bloedtests lopende. Ik mik op één à twee jaar alvorens de test erkend kan worden.” (agg)