Kremlin over mogelijk Oekraïens vredesplan: “Moet annexatie van vier gebieden in oosten en zuiden erkennen”

Een mogelijk vredesplan voor Oekraïne moet de annexatie door Rusland van de vier gebieden in het oosten en zuiden van het land erkennen. Dat zegt Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov woensdag volgens het Russische persagentschap Interfax. Hij reageert daarmee op het tienpuntenplan dat de Oekraïense president Volodimir Zelenski in november voorstelde tijdens de G20-top in Bali.

“Er kan geen vredesplan zijn voor Oekraïne dat geen rekening houdt met de huidige realiteit op het Russische grondgebied”, aldus Peskov.

Oleksij Danilov, de secretaris van Oekraïense Nationale Veiligheidsraad reageerde op Twitter dat er “geen realiteiten zijn waarin ‘nieuwe gebieden binnen de Russische federatie’ bestaan”. “De realiteiten van Rusland zijn schande, nederlaag en ineenstorting”, schreef hij ook.

Nog geen vredesplan

Peskov geeft nog aan dat er tot nu toe geen vredesplan is. Moskou had onlangs nog herhaaldelijk verklaard klaar te zijn voor onderhandelingen, maar Kiev en het Westen beschuldigen Rusland ervan niet ernstig te zijn over dat aanbod. Moskou weigert nog steeds zijn troepen terug te trekken.

Zelenski’s ‘Oekraïense vredesformule’ bevat naast een volledige terugtrekking van de Russische troepen van het Oekraïense grondgebied, ook de vrijlating van alle krijgsgevangenen, een tribunaal voor Russische oorlogsmisdadigers en veiligheidsgaranties voor Kiev.

Geduld

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov verklaarde woensdag ook nog ervan overtuigd te zijn dat Moskou zijn doelen in Oekraïne zal bereiken met “koppigheid” en “geduld”. Hij had het dan over de erkenning van de vier geannexeerde gebieden - Donetsk, Loehansk, Zaporizja en Cherson - die “bevrijd moeten worden van de bedreiging van de nazificatie die ze zo lang hebben moeten ondergaan”.

Ook Lavrov verwijst naar de geannexeerde gebieden als voorwaarde voor een diplomatieke oplossing. Hij wees er ook op dat Moskou “natuurlijk” het volledige grondgebied van de vier gebieden moet veroveren. Vandaag zijn nog delen, zoals de stad Cherson, in Oekraïense handen.