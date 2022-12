Laatste vaccinatiecentrum sluit vandaag de deuren, en daarmee valt doek over een van grootste logistieke operaties sinds WO II

Aan een van de grootste logistieke operaties sinds de Tweede Wereldoorlog komt een eind. Vandaag sluit in het Limburgse Peer het allerlaatste vaccinatiecentrum. Wie nog een coronaprik wil, kan vanaf 1 januari terecht bij de huisarts of apotheker.

Op de laatste prikdag stonden nog een dertigtal mensen ingepland. Het gaat voornamelijk om kinderen die nog een tweede prikje nodig hebben en Oekraïense vluchtelingen. Stipt om 16.30 uur valt het doek over de grootste vaccinatiecampagne die ons land heeft gekend. De manier waarop de voorbije jaren de centra met de hulp van duizenden vrijwilligers op poten werden gezet, wordt gezien als een succesverhaal. Door dat succes is Vlaanderen er volgens minister Hilde Crevits (CD&V) in geslaagd “een van de meest gevaccineerde en dus best beschermde regio’s ter wereld te worden”.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid zal de covidvaccinatie vanaf januari organiseren via het normale circuit: huisartsen, apothekers, thuisverpleegkundigen, bedrijfsgeneeskundige diensten en het agentschap Opgroeien als belangrijkste vaccinatoren.“We gaan de ervaringen die de afgelopen drie jaar zijn opgedaan met deze vaccinatiecampagnes zeker niet vergeten”, zei minister Crevits eerder deze maand al. “Daarom bereiden we momenteel een grote vaccinatieconferentie voor, die zal plaatsvinden in het voorjaar van 2024.” (agg, rd)

