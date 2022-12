Er komt geen herkansing voor de Congocommissie van de Kamer. Ook na de onenigheid binnen Vivaldi over excuses of niet voor Congo, Rwanda en Burundi, slagen de meerderheidspartijen er niet in om iets te doen met de 127 andere aanbevelingen die het 2,5 jaar durende werk van de commissie hebben opgeleverd. De Franstalige socialisten stellen een veto.