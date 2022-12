Veiligheidsmaatregelen brengen op: fors minder zelfdodingen langs het spoor dankzij slimme camera’s en hekken

Exacte cijfers over het aantal zelfdodingen op het spoor worden door de minister niet vrijgegeven. Infrastructuurbeheerder Infrabel is daar jaren geleden mee gestopt, na advies van experts. Exacte cijfers kunnen immers voor kopieergedrag zorgen.

Wat niet wegneemt dat het thema hoog op de agenda staat bij Infrabel, vanwege de menselijke tragedies die ermee gepaard gaan, maar ook door de gevolgen voor het treinverkeer.

En de inspanningen van de spoorweginfrastructuurbeheerder lonen.“Op plaatsen waar er veiligheidsmaatregelen zijn genomen, is het aantal zelfdodingen vrij sterk gedaald”, antwoordde minister Gilkinet aan Groen-Kamerlid Kim Buyst. Welke veiligheidsmaatregelen Infrabel onder meer nam?

Hekken

Langs zogenaamde hotspots – plaatsen waar vaak zelfdodingen en pogingen worden geregistreerd – wordt de toegang tot de sporen ontoegankelijk gemaakt via hekwerk. “Dit is een relatief doeltreffende maatregel”, aldus Gilkinet. “Uit de resultaten van vier locaties blijkt dat omheiningen de problematiek gemiddeld met 75 procent doen dalen.” Een percentage dat volgens de minister overeenkomt met analyses van andere infrastructuurbeheerders. Bovendien: “Het probleem verplaatst zich na verloop van tijd niet naar iets verderop gelegen gebieden.”

Slimme camera’s

Deze camera’s kunnen mensen detecteren in zogenaamde kritieke gebieden, denk aan het einde van een treinperron, of de ingang van een spoortunnel. “Sommige camera’s sturen dan een alarm naar een operationeel centrum”, aldus Gilkinet. Waarna het spoorbedrijf mensen ter plaatse stuurt, of het treinverkeer even wordt vertraagd tot de situatie onderzocht is. Andere camera’s spelen bij een alarmsituatie een spraakbericht af, waarbij de persoon in kwestie te horen krijgt dat die zich nabij een verboden zone van de spoorinfrastructuur bevindt. “De eerste resultaten hiervan zijn positief, met 60 tot 70 procent minder zelfdodingen en pogingen”, aldus de minister. Hij geeft nog mee dat met dit systeem “in 2021 twee levens gered konden worden”.

Blauwe lampen

Infrabel heeft in verschillende stations op de perrons blauwe lampen geïnstalleerd. Dit naar voorbeeld van het Japanse spoorwegbedrijf, dat enkele jaren geleden claimde dat hierdoor het aantal zelfdodingen en pogingen met maar liefst 75 procent daalde. Een cijfer waarover onder academici weliswaar enige discussie bestaat. Volgens Gilkinet is “de evaluatie van deze maatregel nog bezig”. De blauwe lampen zouden enerzijds een rustgevend effect hebben op reizigers. Een tweede reden is dat de blauwe kleur mensen met suïcideplannen aan de hulpdiensten doet denken, waardoor ze van hun plannen afzien.

Preventieborden

Het gaat om borden in het stationsgebouw die “verwijzen naar de 1813-Zelfmoordlijn”, aldus Gilkinet. Ze zijn aangebracht in zogenaamde hotspot-stations, stations in regio’s die bij de NMBS en Infrabel bekendstaan omdat er vaker dan elders zelfdodingen en pogingen langs het spoor worden geregistreerd. Volgens Gilkinet wordt bekeken om deze preventieborden in nog veel meer stations aan te brengen.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.