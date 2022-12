Nu Cody Gakpo voor 50 miljoen naar Liverpool trekt, komt de internationale transfercarrousel stilaan op gang. Al hoeven de Europese topclubs lang niet voor iedereen zoveel geld neer te tellen, want deze zeven internationale toppers met een aflopend contract op 30 juni 2023 mogen vanaf 1 januari onderhandelen over een transfervrije overstap in de zomer.