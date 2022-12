Eén op vier modeboetieks vreest het met minder vast personeel te moeten doen

Het (bijna) voorbije winterseizoen was geen hoogvlieger voor de zelfstandige modeboetieks, zo blijkt uit een bevraging van Mode Unie en Unizo: bijna één op de twee (47,6 procent) verkocht minder, bijna een kwart (23,5 procent) hield het bij een status quo. “In vergelijking met het winterseizoen van 2021 realiseerde de sector gemiddeld 5,5 procent minder omzet. Het negatieve cijfer is vooral te wijten aan de slechte start van het seizoen in september en oktober”, zegt Isolde Delanghe, directeur Mode Unie. “De aanhoudend negatieve berichtgeving over de oorlog in Oekraïne en de kopzorgen rond de energiecrisis zorgden ervoor dat consumenten de knip stevig op de beurs hielden. De bijzonder lange nazomer met warme temperaturen tot de tweede helft van oktober hielp evenmin: consumenten stelden het aankopen van winterkleding uit. Gelukkig maakten de recente winterprik en de trend van het last minute pakjesshoppen nog iets goed.”

Financieel onder druk

Dat de boetieks zwarte sneeuw zien, blijkt ook uit dit cijfer: pakte bijna 58 procent in juni nog uit met koppelverkoop, dan was dat in december nog maar 54 procent. “Modehandelaars hebben vier negatieve coronaseizoenen achter de kiezen en kregen nu opnieuw een zwaar seizoen te verwerken. Korting geven was simpelweg financieel niet mogelijk als handelaars hun zaak gezond willen houden”, zegt Isolde Delanghe. En het zullen niet de solden zijn die het tij zullen keren: gezien de energieperikelen vreest een op de drie handelaars minder te zullen verkopen. “Gemiddeld genomen verwachten moderetailers een daling van de soldenomzet met 4,3 procent ten opzichte van de winterkoopjes in 2022.”

Intussen hangt de impact van de loonindexering als een zwaard van Damocles boven tal van boetieks met personeel. “Eén op de vier (24 procent) geeft aan zijn personeelsbeleid te zullen aanpassen. Een deel zal noodgedwongen knippen in zijn personeelsbestand, een ander deel zal mensen die met pensioen gaan of zelf hun ontslag geven niet vervangen”, zegt Isolde Delanghe. Om de drukkere periodes dan toch de baas te kunnen, rekent één op de vijf (21,65 procent) op flexi-jobbers en uitzendkrachten.