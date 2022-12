Club Brugge rekent op nieuw Schreuder-effect (en er zit haast achter)

“Deze ochtend werd de samenwerking met Carl Hoefkens stopgezet.” Om 10.30 uur stuurde Club Brugge dat bericht de wereld in. En zo noteerden we al het tiende (!) trainersontslag in de Jupiler Pro League dit seizoen. Terwijl we nog maar halfweg zijn. CEO Vincent Mannaert lichtte kort toe: “Zijn bijdrage en inzet voor Club NXT en als assistent werden enorm gewaardeerd. Ook zijn aandeel in de succesvolle Champions League-campagne kan niet worden onderschat. Onze keuzes afgelopen zomer leverden in de competitie en de beker echter niet het gewenste spelniveau en resultaat op.”

Hoefkens was in de vroege uurtjes al ontboden in het Kasteel van Bever van voorzitter Bart Verhaeghe, waar hij het slechte nieuws vernam. Hij wist echter goed genoeg dat het bestuur al naar een opvolger aan het uitkijken was, dus een verrassing was het niet meer. Nadien had hij nog contact met zijn assistenten om afscheid te nemen. Zij blijven voorlopig aan, maar wachten af wie de nieuwe trainer zoal meebrengt.

Buitenlandse kandidaten

Wie die nieuwe trainer wordt? Bij Club hadden ze wel wat namen in gedachten, maar niet iedereen is beschikbaar. Zo werd er informeel bij Roberto Martinez gepolst, maar de bondscoach, die over enkele dagen zijn contract met de Belgische voetbalbond ziet aflopen, heeft aangegeven dat hij momenteel een job in het buitenland verkiest. Geen probleem echter, want er werd al met meerdere (buitenlandse) kandidaten gesproken. De bedoeling is om snel de knoop door te hakken, want maandag wordt er opnieuw getraind en zes dagen later is er al de cruciale verplaatsing naar leider Genk.

Heel Club hoopt natuurlijk dat de opvolger van Hoefkens hetzelfde effect teweeg kan brengen als Alfred Schreuder een jaar geleden. De Nederlander nam toen over van Philippe Clement en ondanks een moeilijk begin kreeg hij de grinta en de winning mood weer in de ploeg. Spectaculair was het voetbal niet, maar blauw-zwart pakte wel zijn derde titel op rij en plaatste zich voor de Champions League.