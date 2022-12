Jef Vermassen: “Geen groter geluk dan de geboorte van een kleinkind”

De Laatste Vragenronde In De Laatste Vragenronde maken veertig Bekende Vlamingen de balans op van 2022.

Persoonlijk hoogtepunt?

“Dat moet eigenlijk nog komen. Eind dit jaar staat de geboorte van ons zevende kleinkind gepland. Een jongetje. Er is geen groter wonder dan de geboorte van een kind. Ik word daar zeer emotioneel van. Zeker bij kleinkinderen. Dat is anders dan je eigen kinderen. Je kinderen moet je opvoeden, kleinkinderen moet je enkel vertroetelen. Ik geniet daar enorm van.”

Persoonlijk dieptepunt?

“Dat ik in de eerste helft van het jaar zes assisenzaken na elkaar heb gepleit, zonder één rustdag te nemen. Zowel in Tongeren, Brugge, Gent en Antwerpen. Dat was uitermate vermoeiend. Ik heb overal gelijk gekregen, dat wel. Maar ik heb er ook een fysieke kater aan overgehouden.”

Meest toe te juichen?

“Dat jongeren, bijvoorbeeld via klimaatmarsen, soms meer tot inzicht komen dan volwassenen. Jongeren die in de bres blijven springen voor duurzame oplossingen en oudere mensen wakkerschudden.”

Meest betreurenswaardig?

“De inval van de Russen in Oekraïne. Dat is machtsmisbruik van de hoogste graad. Poetin dacht dat hij het op een paar dagen zou klaren, maar hij heeft zich vergist. Maar ik vind het ongelooflijk triest als je ziet hoeveel duizenden mensen, aan de twee kanten, zijn gestorven in die vieze oorlog. Bovendien is het ook een geldverslindende oorlog, terwijl de doorsnee Rus maar aan armzalig bestaan kent. Twee jaar geleden was ik in Sint-Petersburg. Eens je de stad buiten gaat, zie je alleen maar armoede. En Poetin offert nu al zijn miljoenen op aan wapens.”

Wie heb je bewonderd?

“Roy Hazelwood. Hij was een voormalig FBI-profiler van seksuele misdrijven. Een ongelooflijk vakman. Ik ging hem dit jaar vragen om te helpen in een dossier rond een meisje dat al tien jaar verdwenen is en waar geen enkel spoor van is. Ik hoopte met zijn deskundigheid het slachtoffer terug te vinden, maar helaas is hij enkele maanden geleden overleden.”

Aan wie geërgerd?

“Het zijn er twee: Poetin én Trump. Twee egotrippers. Twee psychopaten. Omdat zij zichzelf als het centrum van de wereld zien. Gelukkig zal Trump door zijn eigen partij afgeremd worden en kan hij juridisch vervolgd worden, zodat hij niet weer vier jaar de wereld in zijn greep houdt.”

Wens voor 2023?

“Dat er wat meer vrede mag komen. Maar ook dat mensen onder elkaar wat verdraagzamer zijn.”