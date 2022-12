Liverpool rondt komst van Cody Gakpo af: “Er zijn hier veel geweldige spelers van wie ik veel kan leren”

“Ik voel me echt goed, ik ben echt opgewonden om hier te zijn. Ik kijk ernaar uit om te beginnen trainen en spelen voor deze geweldige club”, vertelt de Nederlander op de website van Liverpool. Hij krijgt rugnummer 18. “Ik denk dat dit een fantastische club is voor mij. Ik wil laten zien wat ik kan en zal proberen om het team aan nog meer mooie momenten te helpen.”

“Ik denk dat het voor mij persoonlijk ook goed is om me hier te ontwikkelen en er zijn hier veel geweldige spelers van wie ik veel kan leren. Ik kijk er echt naar uit om op Anfield te spelen. Ik heb veel mooie verhalen gehoord over het stadion, over de sfeer.”

Maandagavond maakte PSV bekend dat Gakpo naar Engeland zou reizen om de noodzakelijke formaliteiten voor het afronden van de transfer in orde te brengen. Volgens Engelse media kan het transferbedrag met bonussen oplopen tot 50 miljoen euro.

Gakpo maakte indruk op het voorbije WK in Qatar waar hij drie keer scoorde voor Oranje. De aanvaller stroomde door uit de jeugd van PSV naar de hoofdmacht. De geboren Eindhovenaar maakte 36 doelpunten in 106 Eredivisiewedstrijden.

