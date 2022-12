Sekswerker Mel, melmeliciousss voor de fans, stapt in het onderwijs. Voor zowel alle doodnormale als meer ondeugende seksvragen vinden jongeren al de weg naar haar TikTok-kanaal. Nu gaat de Herentalse seks-juf ook echt voor de klas staan om de jeugd wegwijs te maken in de wereld van de bloemetjes en de bijtjes, in haar gekende no-nonsensestijl.