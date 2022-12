Europese Commissie vergadert donderdag over “gecoördineerde aanpak” van Chinese Covid-besmettingen

De Europese Commissie komt donderdagvoormiddag bij elkaar om “te praten over mogelijke maatregelen voor een gecoördineerde aanpak” van de EU-lidstaten tegenover de explosie van Covid-besmettingen in China. Dat heeft een woordvoerder van de Commissie laten weten. Bedoeling is om met de lidstaten van de EU en de Europese gezondheidsagentschappen te praten over mogelijke maatregelen voor een gecoördineerde Europese aanpak.