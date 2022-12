Dochter Pelé deelt opnieuw emotioneel bericht vanuit ziekenhuis: “Soms is er veel verdriet en wanhoop, het andere moment lachen we”

Het is nog steeds bang afwachten of de Braziliaanse voetballegende Pelé zijn verblijf in het ziekenhuis doorkomt. Dochter Kely Cristina Nascimento houdt de buitenwereld wel voortdurend op de hoogte met berichten op sociale media. In een laatste bericht op Instagram toont ze zich bijzonder emotioneel.

“Dit zijn momenten die moeilijk zijn uit te leggen”, schrijft Nascimento. “Soms veel verdriet en wanhoop, andere momenten lachen we en praten we over leuke herinneringen. En wat we van dit alles leren, is dat we elkaar moeten opzoeken en vasthouden. Dat is de enige manier waarop het allemaal de moeite waard is. Met iedereen samen.”

Bij deze boodschap deelt ze ook een foto waarop ze samen met andere familieleden in de ziekenhuiskamer van Pelé poseert. Op kerstavond deelde Nacimento, die de moed niet opgeeft, eerder al een pakkende foto met als bijschrift “We zijn er altijd, in de strijd en in het geloof. Nog één nacht samen.”

De gezondheid van de Braziliaanse voetballegende blijft wel achteruitgaan. Pelé, die getroffen werd door darmkanker, vertoeft al sinds eind november in het ziekenhuis omdat zijn nier- en hartproblemen meer zorg nodig hadden. Sindsdien ging het alleen nog maar bergaf met de 82-jarige Braziliaan, die volgens lokale media uitzaaiingen in zijn lichaam heeft.