Regime uitgedaagd: Iraanse vrouw neemt zonder verplichte hoofddoek deel aan internationaal schaaktoernooi

De 25-jarige Khadem is de nieuwste toevoeging aan een inmiddels aanzienlijk lijstje Iraanse sportvrouwen die deelnemen aan een internationaal sporttoernooi zonder hijab sinds de uitbraak van grootschalige protesten tegen het Iraanse regime in september.

In oktober nam de klimster Elnaz Rekabi deel aan een competitie in Zuid-Korea zonder hoofddoek, al liet zij later wel (gedwongen?) weten dat die “per ongeluk was afgevallen”. En in november betuigde de boogschieter Parmida Ghasemi haar steun aan de protesten door haar hijab af te nemen tijdens een medailleceremonie in Teheran, ook zij zei later dat ze niet had opgemerkt dat die was afgevallen.

Iran is al maanden in de greep van grootschalige protesten tegen het regime, na de dood van een vrouw als gevolg van geweld door de zedenpolitie. Inmiddels kwamen al meer dan 500 betogers om het leven bij de protesten, aldus mensenrechtenorganisaties.