Mode Unie: “Winterprik en eindejaarsverkopen maken winterseizoen deels goed”

De stevige winterprik begin december en de eindejaarsverkopen hebben de slechte start van het winterseizoen voor de zelfstandige modehandelaars deels goedgemaakt. In vergelijking met 2021 hebben zelfstandige modewinkels dit najaar gemiddeld 5,5 procent minder verkocht. Die balans maakten de federatie voor de zelfstandig modedetailhandel (Mode Unie) en ondernemersorganisatie Unizo vrijdag in aanloop naar de start van de wintersolden op dinsdag 3 januari.

Mode Unie en Unizo peilden bij 188 respondenten naar het winterseizoen. De zelfstandige modewinkels verkochten gemiddeld 5,5 procent minder in vergelijking met hetzelfde seizoen in 2021. 47,6 procent van de handelaars verkocht minder dan vorig jaar, 23,5 procent geeft hetzelfde cijfer aan. Iets minder dan één derde van de moderetailers verkocht beter.

“Het negatieve cijfer is vooral te wijten aan de slechte start van het verkoopseizoen in september en oktober”, zegt Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie. “De aanhoudend negatieve berichtgeving over de oorlog in Oekraïne en de kopzorgen rond de energiecrisis zorgden ervoor dat consumenten de knip stevig op de beurs hielden. Daarbovenop kregen we een bijzonder lange nazomer met warme temperaturen tot de tweede helft van oktober.”

Net zoals vorig jaar zagen modehandelaars de trend van het lastminute-pakjesshoppen: consumenten wachten al maar meer tot het laatste moment om hun eindejaarscadeaus aan te kopen. Zaterdag 24 december was er nog een rush voor kerstcadeaus en deze week gaan feestoutfits voor oudjaar vlot over de toonbank, luidt het.

De verkoop kan niet goed genoemd worden. Toch ziet Mode Unie een positieve noot in het bewust kopen bij de consument. “Klanten kopen minder stuks en komen zeer doelbewust shoppen. Kwaliteit, duurzaamheid en Belgische mode winnen aan belang”, stelt Delanghe.

Opvallend: er is een lichte daling van de koppelverkoop bij zelfstandige handelaars. 54,3 procent gaf aan koppelverkoop toe te passen in december, tegen 57,6 procent bij de zomersolden in juni. “Modehandelaars hebben vier negatieve coronaseizoenen achter de kiezen en hadden nu opnieuw een zwaar seizoen te verwerken. Korting geven was simpelweg financieel niet mogelijk als handelaars hun zaak gezond willen houden.”

Met de eerste soldenweek in zicht schatten zelfstandige modehandelaars de soldenverkoop gematigd in: 64,7 procent van de handelaars denkt evenveel of beter te verkopen dan in januari 2022. 35,3 procent neemt een afwachtende houding in en verwacht een mindere verkoop. Gemiddeld genomen verwachten moderetailers een daling van de soldenverkoop met 4,3 procent ten opzichte van de wintersolden 2022. Gemiddeld starten ze met een soldenkorting van 31 procent.