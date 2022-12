Man overleden door infectie met hersenen etende amoebe na duik in Thailand

Het Korea Disease Control and Prevention Agency heeft bevestigd dat een Koreaanse man “van in de vijftig” is overleden na zijn terugkeer uit Thailand. De man werd kort na zijn thuiskomst opgenomen in een ziekenhuis, en stierf vorige week woensdag.

Na enkele tests bleek dat de man een infectie met Naegleria fowleri had opgelopen. Die parasiet ontwikkelt zich vooral in zoetwatermeren of -rivieren. Normaal gesproken voedt de amoebe zichzelf met bacteriën, maar als het in het menselijk lichaam terecht komt, doet het zichzelf graag tegoed aan weefsel. In uiterst zeldzame gevallen kan het primaire amoebische meningo-encefalitis veroorzaken, wanneer water dat de amoebe bevat door de neus stroomt en de hersenen bereikt.

De incubatietijd voor een infectie met Naegleria fowleri ligt meestal ergens tussen twee tot 15 dagen, maar is erg zeldzaam. Sinds 2018 werden er wereldwijd in totaal 381 gevallen gemeld.