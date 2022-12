Kylian Mbappé spreekt voor het eerst sinds verloren WK-finale: “Ik denk dat ik het nooit zal kunnen verteren”

Kylian Mbappé was woensdagavond, amper tien dagen na de met Frankrijk verloren WK-finale in Qatar, alweer de held bij zijn team Paris Saint-Germain. De Franse steraanvaller bezorgde PSG met een penaltygoal diep in de extra tijd tegen het Strasbourg van Matz Sels de zege (2-1). Daarna blikte hij voor het eerst terug op de verloren WK-finale met Frankrijk.

In een spetterende finale in Qatar hielden Argentinië en Frankrijk elkaar na 90 (2-2) en 120 minuten (3-3) in evenwicht. Mbappé scoorde de drie Franse treffers, waarvan twee op strafschop, en benutte ook in de penaltyreeks zijn elfmeter. Dat hield de Argentijnen van Lionel Messi, die het in de strafschoppen haalden met 4-2, echter niet van de wereldtitel.

“Zoals ik tegen mijn ploegmaats zei is er geen enkele reden dat de club de gevolgen draagt van de WK-teleurstelling. PSG en de Franse nationale ploeg zijn twee verschillende situaties”, vertelde Mbappé, die toegaf na de WK-finale “lastige uren” te hebben beleefd. “Ik denk dat ik het nooit zal kunnen verteren. Maar het doet deugd om nu weer met PSG te winnen, om een band te hebben met de club, de fans en de teamgenoten.”

De 24-jarige goalgetter laste na het WK geen vakantie in en verscheen meteen weer bij PSG. “We spraken voor de finale en ik vertelde de coach dat ik terug zou komen, ongeacht het resultaat, omdat ik me goed voelde en wilde blijven spelen, want we hebben twee belangrijke wedstrijden”, klonk het.